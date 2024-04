A vida privada de Rita Ferro Rodrigues nunca suscitou tanto interesse como agora. A apresentadora está em grande destaque na imprensa cor-de-rosa, por conta da sua separação de Rúben Vieira, e a presença no podcast 'N'A Caravana', de Rita Ferro Alvim, contou com uma confissão da própria associada a relacionamentos amorosos que viveu no passado.

Quando falava da adolescência e da intensidade com que vivia nesta altura, Rita acabou por confessar: "Tive alguns relacionamentos tóxicos em miúda, que depois provocaram alguns conflitos. Tinha uma grande necessidade de afirmação e de independência".

A comunicadora confessa que em adulta não voltou a ter uma experiência tóxica a nível amoroso e admitiu: "Ainda bem que aconteceu tão cedo, porque foi a altura certa para eu estabelecer limites nos meus relacionamentos. Mesmo assim, de vez em quando, as coisas ultrapassam, porque a vida é assim".

Por fim, Rita Ferro Rodrigues destacou a importância que a terapia teve neste período e confessou ter voltado a fazê-la mais recentemente. "Volto sempre que é preciso. [Primeiro] porque acho que qualquer pessoa devia fazer terapia, [depois] porque precisava de perceber algumas coisas na minha vida, se estava a tomar decisões certas, perceber mecanismos de defesa, dores... Tinha batido um bocadinho no fundo e pedi ajuda", completou.

Vale lembrar que Rita, nesta mesma entrevista, falou sobre o enteado, filho de Rúben Vieira, e dos motivos que a fizeram deixar a SIC.

