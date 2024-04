Foi quando estava a recordar a recente viagem que fez à Tailândia com os filhos que Rita Ferro Rodrigues acabou por falar do enteado.

"Foi uma viagem muito importante numa altura difícil da minha vida. Mas foi uma viagem hiper curativa porque quando viajas com os teus filhos, tens um tempo para perceber que eles estão a crescer imenso todos à sua maneira e tens um tempo de conversa que não existe no dia a dia e que só te apercebes quando paras", disse a apresentadora a Rita Ferro Alvim no podcast 'N’A Caravana'.

"[...] Considero que tenho três [filhos]. O Miguel tem uma mãe maravilhosa que eu adoro e respeito. Não sou mãe do Miguel, considero é que ele é meu filho - são coisas diferentes. Ele faz parte da minha vida desde sempre e vai fazer sempre, isso é uma coisa que não tem sequer discussão. Saímos de lá todos com uma energia tão boa, foi tão bom", destacou de seguida.

De recordar que Miguel é filho de Rúben Vieira, de quem a apresentadora está separada.

