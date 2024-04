Rita Ferro Rodrigues esteve hoje, 19 de abril, à conversa com Rita Ferro Rodrigues acerca da viagem que a antiga apresentadora de televisão fez, recentemente, com os filhos à Tailândia, país pelo qual nutre uma enorme paixão.

Leve e de sorriso no rosto, Rita garantiu que "está ótima". "Estou a aproveitar muito os meus filhos e a minha profissão", notou ainda, mostrando-se entusiasmada com o projeto da Federação Portuguesa de Futebol no qual se encontra envolvida.

Nesta entrevista, Cristina Ferreira questionou a convidada acerca das notícias que têm surgido nos últimos dias na imprensa cor-de-rosa relativamente à sua separação de Ben.

"Não vou dizer nada", sublinhou, referindo que Cristina, melhor que ninguém, "percebe a sua posição".

"Percebo que exista curiosidade, não sou hipócrita, mas não vou dizer nada nem hoje, nem nunca", completou.

