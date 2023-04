Rita Ferro Rodrigues está em Atenas, na Grécia, numa viagem de trabalho, tal como revelou a própria na sua mais recente partilha na rede social Instagram.

Entre reuniões, a apresentadora encontrou "um par de horas livres" para passear, acabando por viver uma caricata situação.

"Pedi a um grego para tirar a fotografia e ele respondeu em inglês: 'of course, Cristiana' [claro, Cristiana]", contou, passando a explicar o porquê do nome que lhe foi atribuído.

"Se és portuguesa, és Cristiana. Loucos por futebol", escreveu, dando conta de que o nome Cristiana está relacionado com a projeção de Cristiano Ronaldo no país.

