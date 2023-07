Esta semana, Rita Ferro Rodrigues foi convidada do programa matinal da Rádio Renascença, 'As Três da Manhã'. Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques aproveitaram a ocasião para fazer uma brincadeira com a apresentadora.

Conforme poderá ver por um vídeo partilhado no Instagram da rádio, as radialistas brincam e fingem confundir Rita com Raquel Tavares.

"Como é fazer o 'Domingão' com o João Baião?", questionam.

O momento poderá ser visto de seguida.

Nesta entrevista, Rita teve ainda oportunidade de falar sobre Nuno Graciano, com quem trabalhou em televisão: Rita Ferro Rodrigues sobre Nuno Graciano: "Hoje não nos identificamos"