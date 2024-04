Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira, mais conhecido como Ben da TVI, têm estado no centro das atenções pelos rumores da separação. As especulações (ainda) não foram comentadas por ambas as partes, o que leva a que a curiosidade fica mais 'acesa', tema que destacamos hoje na rubrica 'Fofoca da Semana', do Fama ao Minuto.

Há quem diga que Rúben Vieira já saiu de casa, como foi o caso de Hugo Mendes, do 'Passadeira Vermelha', que acrescentou que esta decisão já terá sido tomada "há algum tempo".

O que é certo é que as trocas de carinhosas palavras nas redes sociais não têm sido feitas, e desde que as especulações começaram a surgir que o silêncio tem sido a resposta (ou não resposta).

O que pode dar mais 'força' à possibilidade de Rúben ter deixado a sua casa é o facto de os animais da família não estarem aos seus cuidados, mas sim aos cuidados de um apoio domiciliário a animais de estimação em Lisboa.



De recordar que Rúben Vieira mantém-se em Portugal enquanto que Rita Ferro Rodrigues está a desfrutar de umas (grandes) férias com os dois filhos e o enteado. Neste momento, a apresentadora e os jovens estão na Tailândia.

De notar também que, apesar de não se manifestarem sobre o estado da relação, Rúben Vieira continua a meter 'gostos' nas publicações de Rita Ferro Rodrigues. Além disso, as fotografias que têm juntos continuam visíveis nas suas páginas.

