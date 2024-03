Rita Ferro Rodrigues encontra-se a viver uma experiência marcante. A apresentadora viajou para o Dubai com os filhos. Na sua página de Instagram, a figura pública destacou as atividades que ocuparam o segundo dia na cidade, que não só a fascinaram como a levaram a momentos de reflexão.

"Hoje o dia começou no incrível Museum of the Future, onde abrimos a boca de encanto (e preocupação) com o que de espantoso e de terrível pode ter a evolução tecnológica e a espécie humana. A mensagem está lá: só depende de nós usar o cérebro para salvar o planeta lindo em que vivemos", começa por descrever.

"Depois desta reflexão lá fomos nós ao clássico Burj Khalifa (o edifício mais alto do mundo) onde um elevador 'supersónico' sobe 163 andares em… 60 segundos. E não se sente nada!", continua.

"À tarde rumámos de barco ao Souk da parte antiga da cidade para mergulharmos nos brilhos da prata e do ouro, nos cheiros doces e quentes das especiarias e frutas cristalizadas, nos perfumes exóticos que caracterizam a região. Sândalo, flores, canela, tudo cheira bem", diz ainda.

"Ao pôr do sol, voltamos a acompanhar a comunidade muçulmana na primeira refeição de quebra do jejum e (...) conversámos sobre a história e cultura do país fazendo todas as perguntas que nos apeteceu sobre todos os assuntos, sem restrições. Foi uma experiência muito interessante e os miúdos adoraram. A refeição estava absolutamente divina", completa.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues alerta para email fraudulento