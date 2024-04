Numa altura em que tem sido associada a rumores que dão conta do fim da relação com Ruben Vieira, Rita Ferro Rodrigues usou o Instagram para deixar um desabafo que está a ser entendido com uma resposta ao que está a acontecer na sua vida amorosa.

A apresentadora encontra-se na Tailândia com os filhos e foi neste país asiático que escreveu um longo texto onde começou por falar sobre o resort onde ficou instalada.

Depois, a apresentadora confessou que tem comunicado com os elementos do staff através de "gestos e sorrisos", tendo dito depois: "E eu que estou cansada de palavras vazias, apreciei esta poupança no verbo e consequente investimento nos gestos e atitudes".

"O melhor momento do dia foi com a minha filha Leonor, no barco, quando deitadas ao pôr do sol , demos as mãos em silêncio", acrescentou Rita, que disse aos seguidores que este foi "o penúltimo dia desta aventura da mãe e dos seus pintainhos", que para ela "serão sempre pequeninos".

