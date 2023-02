"Terminei ontem a minha participação como comentador na 'Ex-periência'". Foi desta forma que Ricardo Martins Pereira começou um longo desabafo sobre a reta final do reality show da TVI.

O influenciador refletiu sobre a postura que decidiu adotar neste formato e garante que tentou ser um "comentador com uma voz própria".

"Foram sete semanas desafiantes, com muitos momentos divertidos, intensos, que me levaram por caminhos novos, que é sempre algo muito compensador para mim.

O meu primeiro objetivo era o de ser um comentador com uma voz própria, uma identidade muito minha, sem procurar ser a cópia de ninguém. Pareceu-me evidente que já existiam no painel diferentes perfis de comentadores, por isso, procurei levar ao programa um comentador que acrescentasse algo de diferente mas que fosse ao encontro daquilo que eu verdadeiramente sou, sem ter de vestir uma personagem. Pelo feedback que tenho tido, penso que o consegui", fez notar Ricardo.

"Disse sempre tudo o que pensava de forma livre e direta, tentei ser assertivo sem ser deselegante, não procurei polémicas nem quis fugir delas. Sobretudo, tive sempre a preocupação de acrescentar qualquer coisa de cada vez que falava. E, uma vez mais, sinto que atingi o meu objetivo. Fecho aqui este ciclo com a consciência de que fiz aquilo a que me propus fazer e isso é o mais importante para mim", acrescentou posteriormente.

Por fim, Ricardo Martins Pereira deixou vários agradecimentos a colegas com os quais se cruzou neste desafio, embora importe destacar a mensagem deixada a Sara Veloso, a atual companheira, que diz tê-lo apoiado "em tudo desde o primeiro dia".

