Susana Dias Ramos marcou presença esta quarta-feira no programa 'Dois às 10' para em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz fazer um balanço do programa 'Ex-Periência', que chega ao fim no próximo sábado (18 de fevereiro).

Questionada pelos apresentadores se teria ficado surpreendida com o desfecho de alguns dos casais, que entraram no reality show para reatarem as suas relações, a terapeuta afirmou:

"Surpreendeu-me um final específico, porque achei que eles ficariam separados e ficaram juntos. Um dos casais surpreendeu-me", contou.

Recorde-se a participar no formato estão ainda Ana Sofia e João, Sílvia e Paulo, Michelle e Lucas, Sofia e José e ainda Helena e Ricardo.

