Susana Dias Ramos marcou presença esta quarta-feira, 16 de abril, no programa 'Dois às 10', da TVI, para dar os seus conselhos e esclarecer as dúvidas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'consultório sentimental'.

No decorrer da rubrica, a especialista em sexualidade clínica e terapia de casal abordou um tema relacionado com brinquedos sexuais e acabou questionada por Cláudio Ramos:

"Tens muitos brinquedos em casa, tu?", quis saber o apresentador.

"Em casa não tenho muitos, em casa tenho aqueles que me são queridos ao coração, mas no escritório tenho uns 70, aproximadamente", confessou.

Susana Dias Ramos explicou que tem no seu escritório uma grande diversidade de 'brinquedos' para conseguir mostrar às pessoas e explicar como funcionam, e quais as alternativas que melhor podem servir cada caso.

