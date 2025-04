Susana Dias Ramos revelou em direto na emissão de quarta-feira, 16 de abril, do programa 'Dois às 10', da TVI, que tem no seu escritório cerca de 70 brinquedos sexuais.

A especialista em sexualidade clínica e terapia de casal justificou a grande diversidade dizendo que desta forma consegue mostrar as alternativas que melhor podem servir cada caso.

Porém, de acordo com Susana Dias Ramos há dois brinquedos sexuais que todas as mulheres deveriam ter em casa.

"Apesar de ter uma diversidade, porque acho que as pessoas devem conhecer, aquilo que digo que devem ter é um vibrador anatomicamente parecido com um pénis e um estimulador clitoriano", referiu.

"Estes dois fazem o combo perfeito", assegurou ainda ao conversar com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no 'consultório sentimental' do programa matutino da TVI.

