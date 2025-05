"É mais problemático quando [o órgão sexual masculino] é grande demais do que quando é pequeno", afirmou Susana Dias Ramos ao marcar presença esta quarta-feira, 7 de maio, no consultório sentimental do programa 'Dois às 10', da TVI.

Ao abordar temas de sexualidade entre casais, a especialista em sexualidade clínica e terapia de casal falou em direto sobre o tamanho do órgão sexual masculino, a importância que é dada a este tema e a forma como os homens acabam por tirar estas medidas.

Questionada pelos apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Susana acabou mesmo por ensinar a forma correta para que os homens consigam medir o pénis.

"Como se mede? Os homens devem encostar-se a uma superfície plana como esta [no caso, o tampo de uma mesa], deixar ficar os testículos pousados, fazer força com o pénis e fazer um risquinho para verificar qual o tamanho certo", explicou.

"Nunca medi. Nunca me preocupei em fazer isso", reagiu Cláudio Ramos perante o debate.

Veja aqui a explicação detalhada de Susana Dias Ramos.

Leia Também: Susana Dias Ramos. Eis os 2 brinquedos sexuais que toda a mulher deve ter