Ricardo Martins Pereira recorreu à sua conta de Instagram para se declarar à companheira, Sara Veloso, no dia do seu aniversário.

"Ela é uma pessoa singular. Tive a sorte de, num acaso, ver a minha vida cruzar-me com a dela. E, depois, o privilégio de me apaixonar por ela. É difícil apaixonarmo-nos por alguém. E depois amarmos alguém. Isso aconteceu-me, aconteceu-nos, e só posso estar grato por isso. A Sara é singular na forma entusiasmante como vive quase tudo na vida. Se ela está, o mais provável é haver sorrisos, brincadeiras, danças, desafios, jogos, alegria generalizada. Tudo autêntico", pode-se ler na publicação que conta com uma fotografia da aniversariante.

"É singular na forma como luta pelas coisas em que acredita e naquilo que põe em cada pequena coisa, seja um treino às seis da manhã, um projeto profissional do banco ou uma tarde de brincadeira. É uma miúda simples, autêntica, dedicada, intensa, amiga e focada. Adora o Rio de Janeiro, comer, treinar, histórias de amor, passear de mãos dadas, sonhar acordada e panquecas feitas por mim. E eu gosto dela todos os dias", continua.

O jornalista lembra ainda as altura mais conturbadas que o casal viveu: "Nem sempre a vida foi simpática connosco, nem sempre tive a capacidade de a amar como ela merecia, mas dou e darei sempre o melhor que me for possível a cada momento. Para que haja histórias de amor com a frase 'e foram felizes para sempre'. Hoje ela faz 39 anos. Alegra-me os dias há quase 4. Venham mais 50."

