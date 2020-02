Foi no dia 6 de fevereiro que Ricardo Horta, jogador do SP Braga, revelou que a pequena Carolina já nasceu. O futebolista foi pai pela segunda vez e não resistiu em mostrar uma fotografia da menina nas redes sociais.

"A Carolina já nasceu perfeitinha e cheia de saúde! A mamã está ótima! Bem-vinda, minha princesa", escreveu na legenda da foto da bebé que publicou na sua página do Instagram.

De referir que a menina é fruto da relação de Ricardo Horta com Cátia Almeida. O casal tem mais uma filha em comum, a pequena Clara, de dois anos.

O jogador esteve presente, na noite desta segunda-feira, na Gala Legião de Ouro, onde recebeu o prémio de Futebolista do Ano. Ricardo esteve sozinho no evento, uma vez que a mulher ficou em casa com as filhas.

