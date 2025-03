Patrícia Palhares e João Palhinha foram pais pela segunda vez no passado dia 31 de janeiro.

Francisco Maria juntou-se ao irmão, João Maria, de dois anos. Nas redes sociais, a cantora tem partilhado a sua jornada pela maternidade depois da separação do futebolista.

Esta quarta-feira, Patrícia não resistiu a publicar uma foto com o bebé ao colo - mostrando que tudo agora está bem depois do menino ter sido internado com poucos dias de vida.



© Instagram - Patrícia Palhares

