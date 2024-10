Já nasceu a filha de Jack Grealish, como o próprio revelou publicamente esta segunda-feira, dia 7 de outubro, mais de uma semana depois do nascimento da bebé.

O avançado do Manchester United publicou na sua página de Instagram uma fotografia onde podemos ver a bebé (sem mostrar a cara). Na legenda da publicação disse que a menina chama-se Mila Rose Grealish e nasceu no dia 27 de setembro.

A pequena Mila é fruto da relação do futebolista com Sasha Attwood, e a recém-mamã também partilhou a novidade sobre o nascimento da filha na sua página. Veja ambas as publicações abaixo.

Leia Também: As adoráveis fotografias da neta mais nova de Clint Eastwood