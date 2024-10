Francesca Eastwood foi detida por violência doméstica depois de, alegadamente, ter batido no namorado.

De acordo com o TMZ, a filha do realizador Clint Eastwood estava no carro com o namorado, em Beverly Hills, no sábado, 12 de outubro, à noite, quando começaram a discutir.

O namorado, cuja identidade não foi divulgada, terá ligado à polícia, que o aconselhou a conduzir até à esquadra, noticia a mesma publicação.

O casal falou com a polícia, que viu as feridas da alegada agressão, e deteve Francesca, que terá saído após pagar 50.000 euros de fiança.

