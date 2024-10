Clint Eastwood foi, recentemente, novamente avô e há adoráveis imagens da neta mais nova do ator, que é fruto do casamento de Morgan Eastwood com Tanner Koopmans.

"Duas semanas com a nossa Cleo", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias que a filha do ator (Morgan Eastwood) publicou na sua página de Instagram.

Nas imagens, que estão agora disponíveis na galeria, além da bebé recém-nascida, podemos ainda ver os papás e o cão da família.