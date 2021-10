A associação Ajuda de Berço inaugurou esta quarta-feira, dia 13, em Lisboa, uma nova casa que vai acolher 35 crianças. O evento de inauguração contou com a presença de Ricardo Carriço, parceiro da instituição.

"Encontro com emoção de tantos amigos e parceiros que a Sandra Anastácio [presidente da Ajuda de Berço], com a sua garra, juntou. Obrigado por fazer parte desta família que muito me orgulha e enche o coração", escreveu o ator na sua página de Instagram.

Além de Ricardo Carriço, o evento contou ainda com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ator Pedro Granger, que voltou assim a aparecer depois de meses afastado da vida pública.

