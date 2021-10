Depois de meses afastado da vida pública, eis que Pedro Granger marcou presença num compromisso de grande significado para si. O ator, de 42 anos, foi à inauguração da nova casa da acolhimento da Ajuda de berço.

"Se há associação que me está no coração, a Ajuda de Berço é uma delas, sem dúvida alguma. É com enorme orgulho e gratidão que vou acompanhando este caminho desde 2002 quando conheci um relógio chamado fraldilhas e a grande Sandra Anastácio", afirmou o ator no Instagram.

"Um forte abraço a todos os que têm feito parte desta história e tornado está história possível. Que dia maravilhoso", completa.

Quem também não faltou a este momento especial foi o ator Ricardo Carriço.

