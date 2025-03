Já se sabia que Pedro Granger iria ser o Rei do Carnaval da Figueira da Foz. E agora, eis que surgem as imagens do momento.

O desfile decorreu na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, e o ator vestiu-se como um 'verdadeiro' monarca.

Em jeito de agradecimento, Pedro Granger, que participou no evento pela primeira vez há 20 anos, publicou um carrossel de imagens e uma legenda a acompanhar.

"E que belo reinado este no Carnaval da Figueira da Foz! Muito obrigado a todos aqueles com que me fui cruzando durante o desfile. A malta da Figueira recebe mesmo com uma alegria e simpatia super especiais. Parabéns às escolas de samba, aos grupos, à comissão de Carnaval, à Câmara Municipal da Figueira da Foz e a todos os mascarados que fizeram a festa", escreveu.

"Já tinha sido rei deste grande carnaval há 20 anos e tenho a certeza que não há duas sem três. Até breve, se não for antes, minha querida Figueira", concluiu.