O Carnaval vai celebrar-se este ano a 4 de março e Pedro Granger vai andar pela Figueira da Foz. Isto porque recebeu um convite para participar no desfile. O ator vai ser o rei do Carnaval

"Vimo-lo recentemente na 'Cozinha do Inferno' ou mascarado de lobo. 20 anos depois, voltamos a recebê-lo na nossa Avenida. O seu carisma e energia são inconfundíveis e, certamente, que ele deixará novamente a sua marca no nosso Carnaval. É com grande entusiasmo que anunciamos o nosso rei de Carnaval: Pedro Granger", pode ler-se numa publicação onde é anunciada a novidade.

A partilha foi feita na página de Instagram do Carnaval de Buarcos e também destacada na página do ator.

