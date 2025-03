Sendo hoje, dia 2 de março, domingo de Carnaval, são várias as celebrações que estão a decorrer em diversas partes do país. José Figueiras foi convidado para ser rei do do Carnaval de Loures, tendo já partilhado as primeiras imagens do desfile.

"Habemos Reis", escreveu na legenda da partilha na qual posa devidamente trajado.

Ao contrário do comunicador da SIC, várias personalidades portuguesas aproveitaram a ocasião para 'fugir' ao frio e viajar para o Brasil.

Foi o caso de José Condessa e Luisinha Oliveira, Maria Botelho Moniz ou Inês Aires Pereira.

