Esta quarta-feira, 20 de fevereiro, Pedro Granger comemorou o 32.º aniversário do canal para o qual trabalha - a TVI.

Foi através de uma fotografia antiga do ator na novela 'Jardins Proibidos' que Granger deu os parabéns à estação.

"Em dia de anos da TVI é sempre impossível não recuar no tempo e não me lembrar destes 'Jardins Proibidos', começou por escrever no Instagram.

"Estávamos nós no ano 2000, eu tinha este ar de imberbe Topo Gigio, e vá-se lá saber porquê o José Eduardo Moniz e a Gabriela Sobral engraçaram comigo. A partir daí foi sempre a somar. A somar histórias, a somar trabalhos, e, sobretudo, a somar amigos", prosseguiu.

"Num ano em que voltamos a trabalhar juntos, este beijinho de parabéns é ainda mais feliz. Feliz como a cara de pateta alegre com que estou na fotografia no papel de Vasco, ou melhor, menino Vasquinho, nuns jardins que foram tão importantes para o meu trabalho, para a minha vida e para a menina dos anos também", concluiu.

Recorde-se que 'Jardins Proibidos' foi uma telenovela portuguesa transmitida pela TVI entre 8 de Abril de 2000 e 28 de Fevereiro de 2001.

Leia Também: 32 anos de TVI. Já se sopraram as velas na redação!