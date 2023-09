Grávida pela quarta vez, Kourtney Kardashian foi parar ao hospital mas já está de regresso a casa.

Na sexta-feira, os fãs da celebridade ficaram preocupados porque o marido, o músico Travis Barker, teve de ir para casa de urgência e foi obrigado a adiar alguns concertos da sua banda, os Blink-182. Na altura apenas comunicaram que a razão do afastamento do artista era devido a um "assunto familiar urgente".

Agora, uma fonte contou à People que Kourtney, de 44 anos, "está de volta a casa com os filhos" depois de ter ido para o hospital. "Ela está a sentir-se melhor. Está feliz por o Travis estar de volta a casa também", acrescentou.

De recordar que o bebé será o primeiro filho de Travis em comum com Kourtney. A celebridade é já mãe de Reign Aston, de 8 anos, Penelope, de 11, e Mason, de 13, da relação terminada com Scott Disick. O músico é pai de Landon, de 19 anos, Alabama, de 17, e da enteada Atiana, de 24, da relação com Shanna Moakler.

