Há quem acredite que Kourtney Kardashian tenha entrado em trabalho de parto depois de os Blink-182, banda da qual Travis Barker, companheiro de Kourtney, faz parte, terem anunciado o cancelamento de uma série de concertos por causa do baterista.

"Devido a um assunto urgente de família, o Travis teve de regressar a casa nos Estados Unidos", lê-se no comunicado partilhado esta sexta-feira, 1 de setembro, no Instagram.

Desta forma, os espetáculos de "Glasgow, Belfast, e Dublin" tiveram de ser adiados.



© Instagram - Blink-182

Recorde-se que a socialite e o músico casaram no ano passado. Em junho deste ano, a irmã de Kim Kardashian revelou que estava grávida do primeiro filho em comum do casal em pleno concerto.

Vale notar que esta já tem três filhos: Mason, de 13 anos, Penelope, de 10 e Reign, de oito, que nasceram da anterior relação com Scott Disick. Por seu turno, Travis é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17, frutos do relacionamento com Shanna Moakler.

