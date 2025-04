Já foi revelada a causa da morte de Val Kilmer.

No certificado de óbito, ao qual a revista People e o TMZ tiveram acesso, consta causas como insuficiência respiratória aguda, insuficiência respiratória crónica e carcinoma da cavidade oral, neste caso, na língua.

O artista, recorde-se, morreu no dia 1 de abril aos 65 anos. O seu corpo foi cremado no dia 7.

As informações confirmam as anteriormente dadas pela filha, Mercedes, que revelou ao The New York Times que o pai tinha perdido a vida na sequência de uma pneumonia.

Para além disto, este tinha sido diagnosticado com um cancro na garganta em 2014, do qual conseguiu recuperar.