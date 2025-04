Val Kilmer, um dos grandes nomes de Hollywood, morreu esta quarta-feira aos 65 anos de idade e deixou a comunidade artística e os fãs consternados com a sua partida.

O ator tinha sido diagnosticado com cancro da garganta em 2014, fez alguns tratamentos e foi operado em 2020.

Apesar da sua filha Mercedes ter revelado que o pai morreu devido a uma pneumonia, o TMZ refere que a saúde do artista era muito frágil e tudo devido à doença oncológica.

Segundo a publicação, Kilmer esteve acamado vários anos antes de morrer e tinha uma grave falta de energia relacionada com os tratamentos para o cancro

De acordo com as fontes, Val estava muito frágil nestes últimos tempos por isso a sua morte não foi repentina. Na semana passada, o artista recebeu visitas de amigos e familiares no hospital, onde já tinha estado, inclusivamente, no início deste ano.

O TMZ relata ainda que o público não sabe como era o estado do artista na realidade e apenas se sabe que a sua voz tinha sido afetada pelos procedimentos pelos quais passou para tratar a doença.

A última vez que Val Kilmer apareceu em público foi em 2019, na gala Thespians Go Hollywood onde foi na companhia da filha Mercedes.

