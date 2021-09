Foi revelada a causa da morte de Daniel Mickelson, um ator de 23 anos que foi encontrado sem vida há sensivelmente três meses.

Segundo os resultados da autópsia (feita em Los Angeles), que agora são divulgados pela revista People, o jovem artista faleceu na sequência de uma combinação de cocaína e fentanil.

A sua morte foi considerada acidental pelo médico legista que examinou o corpo.

Recorde-se que Daniel foi uma das estrelas do filme 'The Killer Clown Meets the Candy Man', tendo também participado na série 'Mani'.

