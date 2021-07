A morte de Daniel Mickelson levou várias caras conhecidas a recorrer ao Instagram para homenagear o jovem ator, de 23 anos.

Entre os famosos que lamentaram a sua partida está Paris Hilton. "É muito triste ouvir isto", escreveu, falando da notícia da morte do ator.

Também Kaia Gerber, de 19 anos, homenageou Daniel num emotivo tributo partilhado nas stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira.

"Lembro-me daquela vez em que nos sentamos no sofá e passamos o dia inteiro a inventar a nossa própria linguagem secreta que continuamos a falar sempre que nos víamos", começou por escrever.

"Gostava que pudéssemos voltar lá. Gostava que ainda estivéssemos a falar em frases que provavelmente irritariam todas as pessoas, mas que nos faziam rir sempre", acrescentou, terminando a publicação com um agradecimento a Daniel por todas as "gargalhadas e felicidade" que o ator trouxe ao mundo.

Também Patrick Schwarzenegger reagiu à morte do jovem artista. "A rezar por ti", disse.

