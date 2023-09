Já lá diz o ditado: 'quem sai aos seus não degenera'. Uma fotografia antiga do príncipe William mostra que o filho mais velho, o príncipe George, é a sua 'cara chapada'.

O retrato, conforme destaca a revista Hello!, foi captado no dia de Natal, em 1990. Na imagem, William surge com a tia, a princesa Ana.

Na altura, o filho mais velho de Carlos III e Diana tinha oito anos.

Recorde-se que William e Kate MIddleton regressaram à sua agenda habitual de compromissos este mês, após o fim das suas férias com os filhos: os príncipes George, de 10 anos, Charlotte, de oito, e Louis, de cinco.



© Georges De Keerle/Getty Images

