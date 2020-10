Os concorrentes do 'Big Brother - A Revolução' têm esta semana de enfrentar um desafio relacionado com cultura geral. Os conhecimentos de todos sobre as Nações Unidas serão colocados à prova e só com muito estudo vão conseguir ganhar o dinheiro necessário para as compras da semana.

A prova prende-se com o facto de a 24 de outubro se assinalar o Dia das Nações Unidas.

E assim que o desafio foi apresentado ao grupo, o 'Big Brother' começou por testar os conhecimentos (ou falta deles) de Renato.

"Sabe qual é a nacionalidade do secretário-geral das Nações Unidas?", questionou a produção do reality show. "É americano", começou por responder o jovem.

"E se eu lhe disser que se chama António Guterres?", tentou ajudar a voz do 'Big Brother', ainda que sem grande resultado. "É luso-americano... É amerciano-spanish", atirou Renato.

Esta resposta hilariante sobre o português António Guterres está agora a tornar-se viral nas redes sociais. Reveja aqui as imagens.

