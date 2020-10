A gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 18, foi repleta de emoções, tendo resultado na expulsão de Liliana, a nomeação de seis concorrentes e a eleição de Sofia como líder da casa.

E se a gala foi intensa, o pós-gala foi igualmente marcado por tensões, com Carina e Sofia no centro de uma das discussões. Isto porque a hospedeira de bordo quis esclarecer com a jovem do Porto o porquê de esta a ter nomeado na primeira ronda.

Sobre o assunto, Carina atirou: "És politicamente correta e isso irrita-me".

"Na tua opinião. Na minha opinião estás a ser agressiva comigo", respondeu Sofia, acrescentando que não entendeu o voto uma vez que Carina tem manifestações de carinho para consigo.

Posto isto, Carina mostrou-se incomodada com a resposta da colega e preferiu não continuar a conversa.

Vale referir que este momento aconteceu na sequência de Sofia ter aplicado o poder de uma nomeação direta em Carina, colocando-a em risco de sair da casa juntamente com Joana, Andreia, Jéssica F., Jéssica A. e Zena.

