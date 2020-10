Liliana foi a concorrente expulsa da casa do 'Big Brother' na noite deste domingo, dia 18. Três semanas depois da sua entrada, abandonou o jogo com 54% da votação do público.

A luta pela estadia na casa foi disputada com Renato, que teve apenas 15%, e com Carina, que teve 31%.

Inicialmente, também Pedro esteve nomeado, mas acabou por ser salvo pelo público na terça-feira.

