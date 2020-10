Na noite deste domingo, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) voltou a marcar presença na gala do 'Big Brother' para comentar os acontecimentos que marcaram a emissão. Fiel ao registo sincero e irónico, não poupou os concorrentes a críticas pela 'apatia' perante o jogo, que já conta com cinco semanas.

"A casa começou finalmente a pegar fogo. Adoro. Acho que estes inputs de fora são muito interessantes e deixa-os a pensar. Porque são mauzinhos, tocam-lhes nos pontos mais sensíveis", começou por dizer.

A digital influencer criticou ainda o facto do atual leque se estar a 'colar' à imagem do grupo dos 'sensatos', que marcou a edição do 'Big Brother 2020', e realçou que "ser sensato não é estar ali quase como um monge tibetano que fez um voto de silêncio e não diz nada"

"São umas anémonas. Eles têm de reagir. Têm de falar quando se sentem incomodados. Eu acho que ser assertivo é defenderem-se quando acham que têm de se defender e falar quando acham que devem falar", rematou.

