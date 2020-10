Liliana Henriques foi a concorrente expulsa do 'Big Brother' na noite deste domingo, dia 18, mas as razões pelas quais está a gerar burburinho nas redes sociais do programa prendem-se com as alegadas tendências políticas.

Após a saída na casa, o Instagram do reality show assinalou o 'adeus' com uma publicação na qual se fizeram notar várias reações sobre a possibilidade de Liliana ser apoiante do partido Chega, liderado por André Ventura.

"Tchau, apoiante do André Ventura. Nem devias ter entrado", escreveu um internauta.

"Espera aí... ela é apoiante do Chega? De certeza?! Se assim for estou em choque. Então ainda bem que não deu tempo para expor as suas ideias... ideias dessas não merecem palco", afirmou outro.

"Agora queremos saber, és ou não apoiante do Chega?" e "Fascista no olho da rua, finalmente", são outros dos comentários.

Depois da gala, já instalada no hotel, Liliana Henriques fez uso da sua conta pessoal de Instagram para deixar uma mensagem aos seguidores, referindo que mergulho no digital para se colocar a par das opiniões a seu respeito. Contudo, não comentou estas reações dos internautas.

