Depois de uma semana intensa com Andreia na liderança, foi Sofia quem abraçou o desafio de tomar as grandes decisões na casa do 'Big Brother'. A primeira deu-se então no momento das nomeações ao adquirir o poder de uma nomeação direta.

Carina, que este domingo foi salva com 31% da votação, foi a escolhida para enfrentar de novo a escolha do público. À concorrente do Porto junta-se Joana, Andreia, Jéssica A., Jéssica F. e Zena.

Pedro também foi nomeado pelo grupo, no início da gala, mas foi salvo pelos telespectadores através de uma votação que decorreu ao longo do programa.

Vale frisar que, na noite deste domingo, foi Liliana quem abandonou o jogo com 54% dos votos, passadas três semanas da sua entrada.

