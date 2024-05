Renata Andrade esteve no 'Goucha', da TVI, e não foi sozinha. Logo ao início da conversa, o apresentador Manuel Luís Goucha meteu-se com a ex-concorrente do 'Big Brother' ao questioná-la: "Veio bem acompanhada... Com quem é que veio?".

Renata Andrade tentou escapar à perguntar, mas acabou por confessar que se deslocou até à TVI ao lado de Arthur, que também participou no 'BB'.

"Na casa do 'Big Brother' houve um beijinho, pelo menos... Podemos ter aqui uma história de amor ou não?", questionou Goucha.

"Sim, pelo menos um beijinho. Não sei, acho que só o tempo dirá. Temos que nos conhecer agora cá fora", respondeu Renata Andrade. Veja aqui.

