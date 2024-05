Renata Andrade foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother' na gala deste domingo, 19 de maio. Hoje, a jogadora foi convidada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', na TVI, de maneira a falar sobre a experiência no reality show.

Um dos assuntos abordados foi a proximidade entre Renata e Artur, sendo que os dois chegaram a beijar-se quando estavam na casa.

"Tu gostas mesmo do Artur…", notou Cristina quando Renata lembrou o abraço que deu ao mesmo assim que chegou ao estúdio.

"Eu acho-lhe um bocadinho de piada", respondeu, entre risos.

"Achava que ele se mexia muito e que era muito ativo, mas para mim [o despertar] foi na prova dos pincéis em que tínhamos de dar ali as mãos...", notou ainda, lembrando o momento em que começou a ter um maior interesse por Artur.

