Renata Andrade foi hoje anunciada como a concorrente mais popular da semana no 'Big Brother', ainda que a própria gostasse de ter mais destaque no reality show.

Quem o confessou foi mesmo Renata, numa conversa com os colegas, com a jovem do Porto a começar por dizer: "Gosto muito de ser o centro das atenções".

De seguida, e na sequência do que havia dito, a concorrente acrescentou: "Chateia-me muito não ser a protagonista desta casa e sei que não vou ser".

Vale sublinhar que Catarina Miranda é a principal figura desta edição do formato, tendo como antagonista Daniela Ventura.

