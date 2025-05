Renata Reis, antiga concorrente do 'Big Brother', esteve hoje, dia 28 de maio, à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10'. Questionada sobre a alegada traição de Maycon, com quem namorava - divulgada pela imprensa cor-de-rosa - Renata fez um esclarecimento.

"Ele explicou-me que não tinha acontecido e eu acredito na palavra dele, porque se não confiasse não estaria com ele. Falámos, tivemos uma conversa", notou.

"Obviamente que tivemos que anunciar que houve um fim de namoro, mas não vou aqui entrar em pormenores de porquê, de como, de onde é que já veio e quais foram as circunstâncias", disse ainda.

