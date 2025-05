Maycon Douglas e Renata Reis tinham sido notícia nas últimas semanas por, alegadamente, o MC ter traído a namorada em Espanha.

Maycon reagiu, garantindo que estes rumores eram mentira.

"Não houve traição, não houve beijos e amassos, não houve expulsão, houve sim criatividade a mais e jornalismo a menos sobre este assunto", revelou.

Mas esta quinta-feira, Renata Reis confirmou a separação dos dois através de um comunicado partilhado nas suas redes sociais.

"Quero partilhar algo com o coração tranquilo. Tenho recebido muitas mensagens, e compreendo a curiosidade e até a preocupação de quem me acompanha. A minha opção pelo silêncio até agora não foi falta de clareza, foi uma escolha de respeito", começa por dizer.

"Sim, a nossa relação chegou ao fim. E sim, foi uma surpresa a forma como tudo se tornou público. Mas isso não muda quem sou, nem a forma como procuro agir: com calma, com dignidade e, acima de tudo, com verdade", confessou.

© Instagram - Renata Reis