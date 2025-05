"Estou em superação de amor", assumiu Renata Reis dentro da casa do 'Big Brother 2025'.

As declarações da jovem, que está atualmente no reality show enquanto convidada, surgiram durante uma conversa na qual Bruno Savate tenta ser o cupido entre ela e Luís Gonçalves.

"O Luís é uma pessoa cinco estrelas, vocês os dois também ficavam bem", afirmou o veterano dos reality shows.

"Estou traumatizada, esquece. Nunca mais", reagiu Renata, referindo-se ao fim da relação com Maycon Douglas.

Renata e o Nazareno conheceram no 'Secret Story 8', começaram a namorar ainda dentro do formato mas acabaram por separar-se recentemente. O fim do namoro envolveu uma polémica relacionada com uma alegada traição de Maycon. A rutura foi confirmada semanas depois de terem surgido rumores de que o nazareno foi visto com uma mulher numa festa, durante um trabalho numa viagem de finalistas, em Espanha.

"É, vais ficar solteira a vida toda", continuou Savate, insistindo que Renata deveria dar uma oportunidade a Luís.

"Olha, para já, é o que prefiro. Até o trauma passar, estou muito bem. [...] Não estou disponível", completou.

