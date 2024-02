Parte da realeza europeia reuniu-se esta terça-feira, dia 27 de fevereiro, em Londres, para assistir à missa em memória do rei Constantino da Grécia, que morreu em janeiro do ano passado.

Ao evento, promovido pelos reis Carlos III e Camilla, compareceram diversas figuras de destaque, entre as quais grande parte da família real grega, assim como da espanhola e da dinamarquesa, com as quais o antigo soberano grego tinha relações familiares.

A cerimónia decorreu na capela de São Jorge, em Windsor, e, por razões de protocolo, foram os familiares mais próximos do antigo rei que ocuparam os bancos da frente.

Desta forma, foi possível ver nesses lugares a rainha Ana Maria da Grécia, que tinha a seu lado o filho mais velho, Pavlos, e a mulher deste, Marie-Chantal, além dos seus restantes quatro filhos, Alexia, Nicolas, Teodora e Philippos. Ao lado dos filhos de Constantino encontravam-se as irmãs deste, a rainha Sofía de Espanha e a princesa Irene.

O facto de ser irmã do antigo rei grego e de, portanto, ter um lugar privilegiado na capela, fez com que a rainha emérita de Espanha não se sentasse ao lado do marido, Juan Carlos, do filho e da nora, Felipe VI e Letizia, que ocuparam os seus lugares na terceira fila.

Leia Também: Já começou a homenagem a Constantino da Grécia. Eis as primeiras imagens