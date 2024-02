William, de 41 anos, vai participar numa cerimónia de posse no Castelo de Windsor e num evento beneficente em Londres, em prol da London Air Ambulance, anunciou uma fonte oficial.

Kate, de 42 anos, foi hospitalizada no dia 16 de janeiro para se submeter a uma misteriosa cirurgia abdominal e, desde então, o príncipe de Gales desmarcou a sua agenda para acompanhar a esposa.

O pai, Carlos III, passou por uma intervenção cirúrgica para tratar um hipertrofia "benigna" da próstata no dia 26 de janeiro, e agora luta contra um cancro sobre o qual não há detalhes conhecidos, apenas que foi descoberto durante o internamento.

William vai estar no centro das atenções enquanto o pai e a esposa estiverem a recuperar, o primeiro por tempo indeterminado enquanto estiver em tratamento contra o cancro, e a segunda pelo menos até ao dia 31 de março, segundo os médicos.

Enquanto o príncipe herdeiro acompanhava a esposa, a rainha Camilla, de 76 anos, representava publicamente uma monarquia britânica que enfrenta problemas de saúde há vários dias.

O regresso de William às funções reais coincide com a chegada ao Reino Unido do irmão mais novo, o príncipe Harry, que viajou dos Estados Unidos, onde vive com a esposa Meghan Markle e os dois filhos, para visitar o pai.

Harry, de 39 anos, que se mudou para a Califórnia com Meghan em 2020, denunciando, entre outras coisas, a pressão insuportável da imprensa sensacionalista britânica, desde então mantém relações tensas com o irmão e o pai.

Porém, assim que aterrou em Londres procedente de Los Angeles na terça-feira foi visitar o rei.

Recorde a chegada de Harry a Londres:

Encontro entre Carlos e Harry

Pai e filho estiveram juntos durante 30 minutos na residência londrina de Clarence House, e agora o público britânico questiona-se se os dois irmãos vão se encontrar, apesar do relacionamento distante.

"Fontes próximas ao príncipe William deixaram claro que ele não se encontraria com o irmão. Acredita-se que eles não se falam há mais de um ano e William não está disposto a abrir uma porta ao irmão", indicou o jornal The Times.

"Uma fonte do palácio disse que os irmãos não se viram e que não havia intenção de que isso acontecesse, pelo menos por parte de William. A fonte acrescentou que 'não há plano, nada na agenda'", explicou o jornal.

William é o membro da família real mais popular entre a opinião pública britânica, segundo as pesquisas, que colocam o rei Carlos III em sexto lugar.

Agora, o príncipe deve suportar a pressão de ser o centro das atenções durante as próximas semanas ou meses, dependendo da duração do tratamento do rei.

Numa entrevista ao canal de televisão ITV, Paul Burrell, que foi mordomo da falecida rainha Isabel II, observou que o peso sobre os ombros de William, neste momento, é grande.

"Há muita pressão sobre William. O pai está doente, a esposa está doente e seu irmão está afastado", disse Burrell.