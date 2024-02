O rei Carlos III recebeu visitas esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, ainda em Clarence House, momentos antes de viajar até ao Palácio de Buckingham. Harry, acabado de chegar dos EUA, esteve com o pai, mas não foi o único.

A princesa Beatrice, filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, estiveram com o monarca horas depois de o palácio ter divulgado a notícia do diagnóstico de cancro.

A visita aconteceu ainda durante a manhã, com Beatrice e Edoardo a entrarem pelo portão traseiro, embora tenham sido 'apanhados' pelos paparazzi que aguardavam atentamente nas redondezas da residência.

Os dois pareciam bem-dispostos e nada preocupados. Veja abaixo as imagens.

