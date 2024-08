O rei Carlos III do Reino Unido recebeu hoje em Londres as famílias das três meninas assassinadas em 29 de julho em Southport, no noroeste de Inglaterra, uma delas lusodescendente.

Bebe King, 6 anos, Elsie Dot Stancombe, 7, e a portuguesa Alice da Silva Aguiar, 9, foram mortas num múltiplo esfaqueamento num centro recreativo durante uma aula de dança inspirada na estrela pop norte-americana Taylor Swift.

Os pais das três vítimas mortais encontraram-se com Carlos III na residência real de Clarence House, no centro da capital britânica, segundo a agência espanhola EFE.

O monarca suspendeu o tradicional retiro de verão no Palácio de Balmoral, na Escócia, para se deslocar a Southport na terça-feira.

Carlos III foi recebido com aplausos pelos residentes locais ao chegar à câmara municipal de Southport e ao memorial improvisado com flores e peluches em memória das vítimas.

O rei teve um encontro privado de 45 minutos com algumas das crianças que sobreviveram ao ataque, bem como com as famílias e as autoridades policiais responsáveis pela investigação.

Encontrou-se depois com membros da comunidade que ajudaram durante a vaga de violência que Southport viveu após o incidente de 29 de julho.

O ataque e a desinformação racial e religiosa sobre o agressor, já acusado e detido num centro de detenção juvenil, desencadearam uma vaga de violência que afetou várias cidades britânicas.

Os tumultos, incitados principalmente por grupos islamófobos e racistas de extrema-direita, resultaram em mais de mil detenções após ataques a mesquitas e a albergues de requerentes de asilo.

Ocorreram também pilhagens, incêndio de automóveis e arremesso de objetos contra a polícia.

Desde essa altura, cerca de 500 pessoas foram acusadas de violência ou incitamento ao ódio, o que levou a mais de 120 condenações, a maioria penas de prisão.

As motivações do agressor são desconhecidas, mas a pista de intenção terrorista não foi aceite.

Trata-se de um jovem nascido em Cardiff, no País de Gales, numa família oriunda do Ruanda, um país maioritariamente cristão.

Leia Também: Rei Carlos III lamenta morte de amiga próxima de rainha Isabel II