O rei Carlos III foi recebido de forma 'calorosa' em Southport, onde esteve esta terça-feira, dia 20 de agosto, para se encontrar com os sobreviventes do ataque que matou três meninas - uma delas portuguesa.

O rei teve um encontro privado com as crianças, as suas família e outras pessoas que estava presentes no evento temático inspirado em Taylor Swift que se realizou no dia 29 de julho.

De acordo com o Telegraph, o monarca irá encontrar-se com as famílias que perderam as filhas no ataque esta quarta-feira, em Londres.