Na passada semana, os reis Felipe VI e Letizia foram alvo de um ataque em Paiporta, uma das zonas mais afetadas pelas cheias em Valência, após populares terem atirado objetos, arremessado lama e proferido insultos.

Apesar da tensão que se viveu no momento, os soberanos permaneceram no local enquanto falavam com sobreviventes e tentavam acalmar os ânimos.

Tendo adiado alguns dos compromissos que tinham marcado para as zonas afetadas, sabe-se agora que Felipe VI regressará ao local na próxima terça-feira, dia 12 de novembro.

O soberano planeia encontrar-se com as unidades militares que estão na base Jaime I em Bétera, Valência, com o contingente do Exército da Terra, Ar e Espaço e com a Unidade Militar de Emergências.

Por seu turno, Letizia irá continuar com as várias reuniões com as entidades sociais que estão a ajudar as pessoas afetadas no terreno.